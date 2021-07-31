Глава СВР Нарышкин рассказал, что знаком с Путиным более 40 лет

Директор СВР России Сергей Нарышкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин во время беседы с журналистом Владимиром Соловьевым рассказал, что знаком с президентом России Владимиром Путиным уже более 40 лет, с 1980 года.

«С 1980 года», - сказал глава СВР в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», отвечая на вопрос ведущего.

Он добавил, что это накладывает большую ответственность. Кроме того, Сергей Нарышкин сказал, что его ведомство «гордится и с удовлетворением отмечает, как внимательно и подробно» глава государства работает с документами, которые поступают к нему от СВР.

«Подробно работая с нашими документами, президент делает пометки, дает указания, дает поручения на дополнительную проработку», - уточнил директор Службы, назвав это «разговором на одном языке».

«Для всех сотрудников это очевидное свидетельство того, что наша работа востребована. Может быть, это самое главное», - подчеркнул он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в одном из своих интервью Сергей Нарышкин рассказал, что познакомился с будущим президентом России, когда они оба работали в разведывательном подразделении в Ленинграде и прыгали с парашютами.

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О том, как велась охота за ядерными секретами, в статье, написанной специально для «Комсомолки», рассказывает бывший сотрудник научно-технической разведки Первого главного управления КГБ СССР, а ныне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин (подробности).