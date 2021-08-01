NASA считает возможной эксплуатацию МКС до 2028 года

Россия проведет техобследование МКС Фото: NASA

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) считает, что сможет поддерживать работу Международной космической станции (МКС) как минимум до 2028 года или даже дольше.

Об этом заявила представитель NASA Стефани Ширхольц, комментируя вчерашнее сообщение Роскосмоса о том, что эксплуатация МКС будет завершена в 2028 году, а сейчас специалисты проведут анализ состояния российского сегмента станции.

По словам Ширхольц, в космическом ведомстве США «ожидают, что смогут поддерживать работу станции и после этого периода времени – минимум до 2028 года и, очень вероятно, дольше».

«Мы продолжаем обновлять наш технический анализ срока службы космической станции», - добавила она в беседе с ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле вице-премьер России Юрий Борисов сказал, что сроки эксплуатации МКС давно истекли, а ее состояние оставляет желать лучшего. По его мнению, изношенность конструкций орбитальной станции может в будущем привести к очень серьёзным последствиям, вплоть до катастрофы.