Эксперт по образованию назвал способы вырастить из ребенка вундеркинда как школьница, которая сдала ЕГЭ в 8 лет

Эксперт по образованию назвал способы вырастить из ребенка вундеркинда Фото: Евгения ГУСЕВА

Гендиректор питерского Центра образовательных технологий Advancе Александр Згода в беседе с «КП» рассказал, как вырастить из ребенка вундеркинда – такого, как девочка из многодетной семьи, которая в восемь лет сдала ЕГЭ, а теперь поступает на психфак МГУ.

– Программа в школе рассчитана на среднего ребенка, она несложная и растянутая. Освоить можно за пять – шесть лет, а то и быстрее, если проходить предметы интенсивами: учишь один – сдаешь, потом второй и так далее, – говорит эксперт.

По словам специалиста, в первую очередь при обучении на дому ребенка нужно «учить учиться», тренировать внимание, воображение, память.

– Чтобы запоминать тысячу иностранных слов за день, понадобится около недели интенсивных тренировок – 30-40 часов. Далее интеллектуальная выносливость - способность мозга работать в сверхконцентрированном режиме час-два-три... Работа с информацией: выделение главного, классифицирование, понимание. И, конечно, английский, тайм-менеджмент, планирование, критическое мышление, – сказал Александр Згода.

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