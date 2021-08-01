В Госдуме рассказали, сколько детей находятся на домашнем обучении в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшем учебном году в России семейную форму образования выбрали около десяти тысяч семей. Об этом в интервью сайту kp.ru сообщила заместитель председателя комитета по образованию и науке российской Государственной думы Людмила Духанина.

Председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования отметила, что массового запроса на семейное обучение в стране в настоящее время нет.

- Опрос ОНФ и фонда «Национальные ресурсы образования» в прошлом году показал, что лишь пять процентов родителей могут организовать домашнее обучение ребенка не хуже, чем в школе. По официальной информации, в 2020 учебном году семейную форму выбрали около десяти тысяч семей. Иногда Ассоциации семейного образования приводит другую статистику: от 20 до 50 тысяч учеников, - сообщила Людмила Духанина.

Замглавы думского комитета по образованию добавила, что общая численность российских школьников - более 16 миллионов.

Напомним, в беседе с kp.ru генеральный директор питерского Центра образовательных технологий Advancе Александр Згода назвал способы вырастить из ребенка вундеркинда как школьница, которая сдала ЕГЭ в 8 лет. По его словам, школьную программу можно освоить за пять – шесть лет.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

«Путем девочки Алисы, сдавшей ЕГЭ в 8 лет»: что делать родителям, чьи дети пишут - читают, но до школы не доросли

Москвичка Алиса Теплякова, получившая аттестат о среднем образовании в 8 лет, не одна в стране опережает по развитию свой возраст (подробности)