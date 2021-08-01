Россиянам предложили бесплатно получить второй «дальневосточный гектар» с 1 августа 2021 Фото: Олеся КУВАТОВА

Жители арктической территории России с сегодняшнего дня могут принять участие в программе «Арктический гектар» и бесплатно получить землю под личное использование или бизнес. Об этом в воскресенье, 1 августа, напомнили представители министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Напомним, в конце июня текущего года российский лидер Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу «Дальневосточный гектар» и на российскую Арктическую зону. С 1 августа россияне, которые получили и успешно освоили первый «дальневосточный гектар», могут взять второй бесплатно.

- В Арктической зоне России гектар можно получить в Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии, - говорится в сообщении министерства.

Первые шесть месяцев действия данной программы территорию смогут взять только местные жители, а с 1 февраля 2022 года – все жители страны и участники государственной программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих в других странах. В настоящее время для выбора участков в режиме онлайн через портал гектарварктике.рф доступны 1,1 миллиона гектаров.