NI описал возможные сценарии для «Северного потока – 2» после отставки Меркель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия после отставки канцлера Ангелы Меркель может заблокировать проект газопровода «Северный поток – 2» в случае избрания на ее пост кандидата фракции «Союз 90/Зеленые». Такое мнение высказал обозреватель журнала National Interest Торри Тауссиг.

Представитель партии «зеленых» Анналена Бербок, вероятнее всего, выступит против России и Китая, что следует из ее риторики в предвыборных заявлениях. Это будет означать, что Берлин откажется от дальнейшего участия в «Северном потоке – 2», заявил Тауссиг в статье для NI.

Если же канцлером станет председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет, то он будет руководствоваться, прежде всего, экономическими соображениями. В этом случае Германия продолжит реализацию «Северного потока – 2», отодвинув политические игры на второй план, пишет колумнист.

По мнению Тауссига, Меркель хоть и поддерживала санкции в отношении России, которые США и Евросоюз ввели в связи с политическим кризисом на Украине, все же лучше остальных европейских лидеров понимала намерения России и президента Владимира Путина. Тауссиг отмечает, что с уходом Меркель Германия «потеряет важного собеседника» в диалоге с Москвой.

Известно, что Меркель, занимающая пост федерального канцлера Германии с ноября 2005 года, в предстоящей избирательной гонке принимать участие не собирается. Выборы в бундестаг запланированы на 26 сентября.

Как писал сайт kp.ru, США и ФРГ нашли решение по проекту газопровода, отметив, что Германия будет работать над обеспечением транзита газа через Украину. Но при этом Берлин будет настаивать на санкциях Брюсселя в том случае, если Москва станет использовать «Северный поток – 2» как инструмент воздействия на другие страны. В России отметили, что газопровод не станет «оружием».