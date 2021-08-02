ЕС рассмотрит возможность предоставления убежища белорусской легкоатлетке Тимановской

Кристина Тимановская Фото: REUTERS

Париж и его партнеры по Европейскому Союзу рассмотрят возможность предоставления политического убежища белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которая ранее отказалась от возвращения на родину. Такое заявление сделал госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.

«Вместе с рядом европейских стран мы рассматриваем вариант, можем ли мы предоставить ей политическое убежище в ближайшие дни или недели… Я думаю, это то, что может сделать Европа», - заявил французский дипломат в эфире радиостанции RFI.

Напомним, ранее японский депутат Тайга Исикава специально приехал в токийский аэропорт Ханэда, чтобы добиваться встречи с Тимановской, которая должна была находиться там в полицейском участке. Тем не менее найти спортсменку у него не получилось. Правоохранители сообщили, что девушки в аэропорту нет. Позже глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что легкоатлетка провела ночь в отеле столичного аэропорта Ханэда.