В России начались президентские выплаты в 10 тысяч рублей для школьников. Фото: REUTERS

В России начались президентские единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от шести до 18 лет. Родители начнут получать деньги с понедельника, 2 августа. Выплатами будут охвачены более 20 млн детей.

Ранее, как писал kp.ru, президент России Владимир Путин в июле этого года подписал указ, согласно которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого такого ребенка.

Ранее социальные выплаты были запланированы на середину августа, но президент поручил начать выплаты раньше, чтобы родители могли "не спеша подготовиться к 1 сентября".

Те, кто не подавал заявление на выплаты, могут сделать это до конца октября. Подать заявление можно дистанционно через портал госуслуг либо лично обратиться в клиентскую службу ПФР.