Онищенко объяснил несостоятельность американского расследования о создании COVID-19 в Китае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко оценил результаты американского исследования, которое якобы доказывает китайское происхождение коронавируса. По заявлению конгрессменов-республиканцев, SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19, с высокой долей вероятности имеет искусственное происхождение. Он был создан в лаборатории в китайском городе Ухань.

Исследователи пришли к такому выводу на основании «косвенных свидетельств», что, по мнению Онищенко, никак не может быть основанием для каких-либо санкций и репрессий.

- Публикация построена на предположениях и только, - отметил Онищенко в комментарии ФАН.-– к тому же, изложенные там факты не имеют никакого международного юридического значения.

Депутат предположил, что доклад будет использован США для объяснения очередных санкций.

Парламентарий напомнил, что Штаты сами приложили много усилий, чтобы в мире не было никакого механизма контроля над биологическим оружием.

- Будь такой механизм, тот же Китай был бы обязан предоставить все данные о происхождении коронавируса, которые у него имеются. А сегодня китайцы на законных основаниях могут отказаться, - говорит Геннадий Онищенко.

Он уверен, что попытки доказать, что коронавирус родом из Китая и создан искусственно, потерпят поражение.

- Ничего у них не выйдет, ну пусть хотя бы в очередной раз пошумят, - заключил депутат.