Число погибших россиян при ДТП в Турции увеличилось до 4 человек

Число жертв при ДТП в Турции увеличилось до 4 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число жертв ДТП в Турции увеличилось до четырех человек. Ранее появлялась информация о трех погибших. Об этом сообщил туристический оператор "Интурист".

Пострадавшие находятся в четырех больницах в Анталье, сообщает РИА Новости. Водитель перевернувшегося автобуса находится без сознания в тяжелом состоянии.

Ранее свидетели произошедшего опубликовали в Сеть видео с места аварии. На ролике видны обломки транспортного средства и лежащие на проезжей части тела. Сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия, а врачи в это время заносят пострадавших в машины скорой помощи.

Напомним, инцидент произошел в районе Сиде.По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспорт выехал на встречную полосу и перевернулся. Детей среди погибших нет.