Более 70% переболевших коронавирусом месяцами борются с последствиями болезни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

70,2% людей, переболевших коронавирусом, месяцами не могут избавиться от последствий болезни. Чаще всего люди страдают одышкой, жалуются на повышенную утомляемость и нарушения сна. Всего же было зафиксировано 84 различных симптома. Недомогания могут быть не только последствиями самой инфекции, но и пребывания в стационаре.

На что жалуются пациенты после коронавируса:

Усталость - 40% участников исследований,

Одышка -36%,

Нарушение сна - 29%,

«Туман в голове» - 25%,

Депрессия, беспокойство, общая боль и дискомфорт - 20%.

Отсутствие обоняния через месяц - 11%,

Нарушение вкусовых ощущений - 9%.

Один из семи переболевших долгое время жалуется на боли в груди. Причем молодой возраст пациентов не защищает их от последствий инфекций. Такие вывозу озвучены в исследовании ученых Стэндфордского университета (США).

- Находясь в стационаре человек подвергается вынужденному ограничению двигательной и когнитивной активности. Это приводит к нарушению функционирования разных органов, - подтверждает "Известиям" заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Вера Ларина.

Длительно сохраняющиеся симптомы истощают пациента и физически, и психологически. В какой-то момент человеку может казаться, что жизнь никогда не будет прежней, наступает депрессия.

Ранее сообщалось, что российские ученые работают над ДНК-биочипом для выявления коронавируса. Чип - это пластина с кремниевой подложкой размером 25 × 75 мм и рабочей зоной — совокупностью платиновых наноэлектродов. По USB порту, подобно флешке, чип подключается к компьютеру. При нанесении пробы биоматериала на рабочую зону происходит реакция, сообщает RT.