МИД РФ предупредил об угрозе для Европы «спящих ячеек» террористов Фото: REUTERS

«Спящие» террористические ячейки представляют угрозу для Европы, куда боевики проникают под видом беженцев, заявил глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Владимир Тарабрин.

«Боевики ИГИЛ* и «Аль-Каиды»** перемещаются под видом беженцев, передислоцируя свои силы с потерянных ими территорий в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», – отметил он в интервью РИА Новости.

Как отметил Тарабрин, террористические организации широко распространяют свою идеологию по всему миру, а их «спящие» ячейки могут активизироваться в любой момент, создав большую угрозу.

Как писал сайт kp.ru, МИД России заявил о фактах сотрудничества США и ИГ* на севере Афганистана.

Ранее российского ведомство сообщило, что боевики радикального движения «Талибан»*** уже почти полностью контролируют границу Афганистана и Таджикистана.

*ИГ – террористическая организация, запрещенная в РФ

**«Аль-Каиды» – террористическая организация, запрещена в России

***«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация