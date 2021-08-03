МИД РФ предупредил об угрозе для Европы «спящих ячеек» террористов
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«Спящие» террористические ячейки представляют угрозу для Европы, куда боевики проникают под видом беженцев, заявил глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Владимир Тарабрин.
«Боевики ИГИЛ* и «Аль-Каиды»** перемещаются под видом беженцев, передислоцируя свои силы с потерянных ими территорий в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», – отметил он в интервью РИА Новости.
Как отметил Тарабрин, террористические организации широко распространяют свою идеологию по всему миру, а их «спящие» ячейки могут активизироваться в любой момент, создав большую угрозу.
Как писал сайт kp.ru, МИД России заявил о фактах сотрудничества США и ИГ* на севере Афганистана.
Ранее российского ведомство сообщило, что боевики радикального движения «Талибан»*** уже почти полностью контролируют границу Афганистана и Таджикистана.
*ИГ – террористическая организация, запрещенная в РФ
**«Аль-Каиды» – террористическая организация, запрещена в России
***«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация