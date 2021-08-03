Певица Максим идет на поправку

Врачи отключили 38-летнюю Марину Максимову от ЭКМО. Фото: Евгения ГУСЕВА

Представитель певицы Максим сообщил, что звезда идет на поправку. Исполнительница уже самостоятельно дышит через кислородную маску, по больнице её возят на кресле.

Врачи отключили 38-летнюю Марину Максимову от ЭКМО. Динамика положительная, пневмония в стадии разрешения. Правое лёгкое, которое пострадало сильнее всего, тоже восстанавливается — жидкости из него откачивают всё меньше.

Марина смотрит телевизор, когда есть настроение. Она всё ещё в реанимации, но врачи уже вывозят ее из палаты на прогулку по отделению, чтобы не скучала, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя звезды.