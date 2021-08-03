Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 3 августа 2021 года

Певица МакSим Фото: Борис КУДРЯВОВ

С июня 2021 года певица МакSим (она же Марина Абросимова) находится в больнице под наблюдение врачей. Накануне исполнительнице популярных хитов «Трудный возраст» и «Нежность» стало немного получше. Мы собрали самые свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 3 августа 2021 года.

Директор звезды Маргарита Соколова заявила, что у Марины и правда стали наблюдаться улучшения. Однако она отметила, что для восстановления любимице публике, как и любому другому человеку, требуется время и покой.

- Каждая болезнь нуждается в каком-то временном отрезке, чтобы поправиться, просто надо дать это время — и всё. Не беспокоиться, поменьше говорить, будет всё лучше и лучше. Мы уже сказали, что это улучшение, - рассказала Соколова в беседе с Лайфом.

Пока приближенные к певице пытаются успокоить многотысячных фанатов творчества МакSим возмущение накопилось в мире шоу-бизнеса. Так телеведущий Алексей Остудин раскритиковал помощников и представителей артистки. Он считает, что пиарщикам менеджерам звезд нельзя говорить о прекрасном самочувствии своего подопечного, когда на деле состояние артиста критическое. Остудин также призвал представителей МакSим стать наконец официальным источником информации, чтобы из раза в раз им не приходилось тратить время и силы на оправдания и реагирование на слухи.

За все время пребывания в медучреждении 38-летняя Марину Абросимову вводили и выводили в медикаментозную кому, отключали от ИВЛ и переводили на ВИВЛ (вспомогательная вентиляция легких). По последним данным, периодически вокалистке все же удается дышать самостоятельно. Кроме того, звезда сцены пытается общаться со своим окружением при помощи жестов и знаков.

Изначально певица МакSим оказалась в больнице в июне. За несколько дней до госпитализации исполнительница дала концерт в Казани, после которого и у нее подскочила температура. В больнице врачи заявили - диагноз пневмония. Однако тест на ковид не дал положительных результатов.