Партия «Альянс патриотов Грузии» попросила Путина о помощи в урегулировании отношений с РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры партии «Альянс патриотов Грузии» обратились к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросили о содействии в восстановлении добрососедских и открытых российско-грузинских взаимоотношений.

«Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон», - говорится в письме за авторством одного из лидеров партии Ирмы Инашвили.

В тексте письме, опубликованном на официальной странице партии в Facebook, высказывается точка зрения граждан Грузии, которые хотят восстановления диалога с Москвой.

Инашвили заявляет, что на партию оказывается информационное давление после того, как она решила провести опрос среди населения Грузии, который показал, что большинство жителей страны желают военного нейтралитета и нормальных отношений с Россией.

«Знаменательно, что никто не усомнился в подлинности упомянутых аудиозаписей и опросных листов, и никто не опротестовал результаты опроса. Однако вместо обсуждения результатов опроса … публично обвиняли организаторов опроса Давида Тархан-Моурави и Ирму Инашвили в том, что они являются агентами Кремля», - отмечают в письме.

Под открытым письмом подписались бывшие депутаты парламента Грузии, а также офицеры грузинских вооруженных сил в отставке.

Напомним, накануне в Грузии выразили надежду в ближайшее время обсудить с Россией возобновление авиасообщения, которое было прервано в 2019 году.