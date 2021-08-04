Шойгу - о выдвижении в "Единую Россию": Я принял предложение как большую честь

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью "Комсомольской правде" для спецвыпуска "Только вместе мы победим!" рассказал об отношении к выдвижению в качестве лидера пятерки федерального списка "Единой России".

По его словам, данное предложение озвучил российский президент Владимир Путин.

- Согласия не требовалось, я принял это предложение Владимира Владимировича как большую честь и высочайшее доверие, о чем сразу на съезде "Единой России" и сказал. Мое отношение к партии, в создании которой я непосредственно участвовал, всегда особое, - сказал глава военного ведомства.