Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "Комсомольской правде" для спецвыпуска "Только вместе мы победим!" прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России.

По ее мнению, в целом эпидобстановка в стране остается напряженной.

- Она (ситуация), безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса. Сейчас основная задача это, конечно же, максимальный охват населения прививками. В данный момент процесс идет гораздо активнее, чем месяц-полтора назад, - заявила глава ведомства.