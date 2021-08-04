Постпред России в ЕС обвинил Брюссель в политизации вопроса российских вакцин от коронавируса Фото: REUTERS

Евросоюз предвзято относится к вопросу признания российских вакцин от коронавируса, заявил постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов.

Как отметил дипломат в интервью «Известиям», сейчас на Западе политизируется любой вопрос, имеющий отношение к России. Вместо сотрудничества в борьбе с пандемией в Европе идет «гонка вакцин», производители которых лоббируют свои интересы на высшем политическом уровне.

«Есть еще и коммерческий интерес мировых фармакологических, фармацевтических гигантов, влияние которых в мировой экономике за последнее десятилетие стало огромным», – сказал Чижов.

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не политизировать вопрос признания российских вакцин от коронавируса.

С аналогичным заявлением выступил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он призвал ЕС реагировать на «вакцинную дипломатию» со стороны некоторых стран, в частности России и Китая.