Глава Еврокомиссии заявила, что для одобрения «Спутника V» в ЕС недостаточно данных Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (EMA) пока нет достаточно убедительных данных. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«До сих пор производителю не удалось предоставить достаточно достоверных данных для доказательства безопасности», – сказал она в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Она напомнила, что заявка на регистрацию «Спутника V» была подана уже давно.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 Европейское агентство лекарственных средств провело инспекцию вакцины «Спутник V», представив по ее результатам «позитивный отзыв».

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что вакцина «Спутник V» оказалась в Европе под огнем западного фармацевтического лобби.

Между тем постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов обвинил Брюссель в политизации вопроса российских вакцин от коронавируса.