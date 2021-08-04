Лавров: У фармрегулятора ЕС нет замечаний к «Спутнику V»

Лавров заявил об отсутствии у фармрегулятора ЕС замечаний к «Спутнику V» Фото: REUTERS

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не вызывает замечаний у представителей Европейского агентства лекарственных средств (EMA), сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сотрудники EMA находятся в прямом рабочем контакте с представителями Минздрава и Минпромторга России. По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени ее эффективности нет», – сказал глава российского МИД в интервью газете «Комсомольская правда».

Лавров выразил надежду на то, что вопрос одобрения российской вакцины не будет политизирован. Выпады Запада против российских препаратов дипломат назвал необоснованными.

Как писал сайт kp.ru, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для одобрения «Спутника V» в Евросоюзе недостаточно данных.

В июне 2021 Европейское агентство лекарственных средств провело инспекцию вакцины «Спутник V», представив по ее результатам «позитивный отзыв».

В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что вакцина «Спутник V» оказалась в Европе под огнем западного фармацевтического лобби.