Анна Попова: Вирус не успевает мутировать, когда соприкасается с человеком, который вакцинирован Фото: Иван МАКЕЕВ

Вакцинация от коронавируса может спасти людей от новых мутаций COVID-19, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Очень важно провести прививочную кампанию быстро, желательно одномоментно, в максимально короткие сроки и привить большое количество людей. Тогда мы лишим вирус возможности меняться так быстро. Ведь он меняется именно тогда, когда попадает каждый раз в новый организм, когда находится в нем долго, в течение нескольких недель», – пояснила глава ведомства в интервью газете «Комсомольская правда» для спецвыпуска «Только вместе мы победим!».

Как отметила Попова, скорость мутаций новой коронавирусной инфекции заметно выросла по сравнению с тем, как вирус менялся еще год назад. По ее словам, предсказать, какие варианты COVID-19 могут появиться через месяц нельзя, однако сдержать рост мутаций возможно.

«Когда вирус соприкасается с человеком, который вакцинирован, он не может находиться в организме длительное время, просто не успевает мутировать», – подчеркнула она.

Как писал сайт kp.ru, Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной. Глава Роспотребнадзора отметила, что снижение еженедельных темпов прироста заболевших говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса.