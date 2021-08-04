Вильфанд: В России случилось 574 опасных метеорологических явления Фото: Михаил ФРОЛОВ

Климатические изменения на планете ведут к увеличению риска опасных метеорологических явлений. На территории России только в первом полугодии 2021-ого случилось 574 опасных гидрометеорологических явления – это на 18 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом в среду, 4 августа, сообщил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- В перечень таких явлений входят и очень сильные дожди, и штормовой ветер, и аномальная жара. Почему так происходит? Во-первых, энергия нижних слоев атмосферы увеличивается с ростом температуры. А во-вторы, изменяется распределение осадков. Это все следствия глобального потепления на планете, - объяснил синоптик.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Роман Вильфанд сообщил также, что в ближайшие дни, с пятого по седьмое августа, жителям многих российских регионов необходимо готовиться к сильным ливням, грозам, граду и штормовому ветру.

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