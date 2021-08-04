Вице-президент АТОР: таких дешевых авиабилетов в Краснодарский край не было за всю историю путешествий Фото: Иван ВИСЛОВ

Стоимость авиабилетов в Краснодарский край достигла рекордно низкой отметки: если в 2019 году билет в Геленджик в августе стоил от 17 до 25 тысяч рублей, то сейчас приобрести его можно всего за пять-семь тысяч. Об этом в среду, 4 августа, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире Радио «Комсомольская правда».

- По Краснодарскому краю, наверное, таких дешевых авиабилетов не было за всю историю путешествий. Билеты в большом количестве предлагаются всеми авиакомпаниями. Это говорит о снижении спроса и на авиационные перевозки, прежде всего из-за безальтернативных вариантов заселения в гостиницы курортного региона, - отметил он.

Дмитрий Горин добавил, что при этом по Крыму складывается совершенно другая картина: спрос на отдых на полуострове увеличился на 40 процентов. В Крыму нет необходимости при заселении в гостиницах предъявлять ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции, что также привлекает отдыхающих.

Напомним, ранее вице-президент Ассоциации туроператоров сообщил также, что аннуляция туров в Краснодарский край в настоящее время составляет от 15 до 35 процентов.