Власти США раскритиковали идею ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Соединенных Штатов считают «неправильным выбором» введение временного моратория на бустерные прививки от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 4 августа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время регулярного брифинга.

- Мы считаем, что это неправильный выбор. Мы можем и направлять вакцины в страны, где наблюдается их нехватка, и вакцинировать свое население, - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующий призыв Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал ввести до конца сентября текущего года мораторий на ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Он объяснил, что это позволило бы направить больше доз вакцины в государства с низкими доходами, а также обеспечить достижение поставленной цели - вакцинировать не менее десяти процентов населения всех стран до конца сентября.