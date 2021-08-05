Макрон не исключил применение третьей дозы вакцин от коронавируса во Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франции может быть проведена вакцинация о коронавируса третьим компонентом препаратов от COVID-19, рассказал президент республики Эммануэль Макрон.

Речь идет о пожилых гражданах с ослабленным иммунитетом. В настоящее время французские власти рассматривают варианты проведения такой вакцинации, возможно, прививки третьей дозой начнут делать в стране с начала осени, сообщил глава государства в своем Instagram.

Как писал сайт kp.ru, в июле 2021 Франция объявила о начале четвертой волны коронавирусной инфекции. Тогда официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь. сообщил, что темпы распространения инфекции в стране значительно выше, чем в предыдущие волны.

Тем временем официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что в Евросоюзе полностью вакцинированы от коронавируса почти 55% взрослого населения.