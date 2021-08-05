Совбез России заявил о ежегодном увеличении опасных природных явлений
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В России ежегодно растет количество опасных природных явлений, причиной чему стали изменения климата, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.
Каждый год число таких явлений увеличивается на 10%. На это не в малой степени влияет экономическая деятельность, воздействующая на экологию, отметил представитель Совбеза.
Серьезную обеспокоенность вызывает глобальное потепление, значительно выросшее за последние десятки лет. По словам Абелина, влияние этого фактора в будущем может весьма негативно сказаться на развитии России. Особые риски существуют для Арктики, сообщил он.
Как писал сайт kp.ru, в начале июля 2021 президент России Владимир Путин подписал первый в истории страны закон об ограничении выбросов парниковых газов и введении углеродной отчетности для организаций и ИП.
Ранее в Кремле заявили о необходимости диалога по климату между Россией и США.