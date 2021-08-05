Онищенко согласился с позицией ВОЗ по мораторию на ревакцинацию от COVID-19
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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко согласился с позицией ВОЗ по мораторию на ревакцинацию от коронавируса. Парламентарий отметил, что есть основания, чтобы перенести данную процедуру.
Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что мировому сообществу лучше вернуться к вопросу ревакцинации в конце сентября, а пока поделиться вакциной с нуждающимися странами.
По мнению Геннадия Онищенко, следует завершить иммунизацию населения, прежде чем приступать к повторной вакцинации.
- У ВОЗ таких прав нет — вводить мораторий, но они объясняют это тем, что сначала нужно сделать вакцинацию, что в общем-то правильно, - сказал депутат в беседе с Life.ru.
Он отметил, что в России еще не прошел до конца первый этап полной иммунизации населения, а уже начали проводить ревакцинацию. Депутат согласен, что нужно отложить данный вопрос на какое-то время.
Медики полагают, что коллективный иммунитет начнет формироваться только в следующем году. Для Москвы ставят срок до весны 2022 года. Но с оговоркой, если темпы вакцинации в столице не снизятся, сообщает газета "Известия".