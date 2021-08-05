Онищенко согласился с позицией ВОЗ по мораторию на ревакцинацию от COVID-19 Фото: REUTERS

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко согласился с позицией ВОЗ по мораторию на ревакцинацию от коронавируса. Парламентарий отметил, что есть основания, чтобы перенести данную процедуру.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что мировому сообществу лучше вернуться к вопросу ревакцинации в конце сентября, а пока поделиться вакциной с нуждающимися странами.

По мнению Геннадия Онищенко, следует завершить иммунизацию населения, прежде чем приступать к повторной вакцинации.

- У ВОЗ таких прав нет — вводить мораторий, но они объясняют это тем, что сначала нужно сделать вакцинацию, что в общем-то правильно, - сказал депутат в беседе с Life.ru.

Он отметил, что в России еще не прошел до конца первый этап полной иммунизации населения, а уже начали проводить ревакцинацию. Депутат согласен, что нужно отложить данный вопрос на какое-то время.

Медики полагают, что коллективный иммунитет начнет формироваться только в следующем году. Для Москвы ставят срок до весны 2022 года. Но с оговоркой, если темпы вакцинации в столице не снизятся, сообщает газета "Известия".