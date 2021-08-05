МИД России: приглашения наблюдателям на выборы в Госдуму направили в ОБСЕ заблаговременно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская сторона заблаговременно передала в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ приглашение направить наблюдателей на выборы в Государственную думу страны. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил в ходе брифинга замдиректора департамента информации и печати российского министерства иностранных дел Александр Бикантов.

- Директор бюро в письме на имя председателя ЦИК России Эллы Памфиловой сообщил об отказе ОБСЕ от участия наблюдении за выборами депутатов российской нижней палаты, которые пройдут в сентябре текущего года. Россией приглашения в адрес наших иностранных партнеров принять участие в наблюдении были переданы заблаговременно, - подчеркнул дипломат.

Александр Бикантов отметил, что российская сторона сожалеет в связи с решением ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы. По словам замглавы департамента, из-за того, что Бюро по демократическим институтам самоустранилось от наблюдения, дальнейшие оценки организации относительно выборов в Госдуму вряд ли будут заслуживать какого-либо внимания.

Как писал сайт kp.ru, ранее Элла Памфилова сообщила, что ЦИК также сожалеет о данном решении ОБСЕ, и предложила пересмотреть его.