Глава Минздрава раскрыл главные направления борьбы с ковидом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью «Комсомольской правде» рассказал о главных направлениях борьбы с распространением коронавируса в нашей стране.

– Прежде всего, принимаются меры для увеличения темпов вакцинации. По всей стране в общей сложности развернуто более 13,5 тысячи прививочных пунктов, их пропускная способность значительно выросла. Первым компонентом вакцинировались уже более 35 миллионов жителей России, – уточнил глава российского Минздрава.

Кроме того, по его словам, «для оказания качественной и своевременной медпомощи пациентам с COVID-19 перепрофилирован и расширен коечный фонд», на сегодняшний день «это более 235 тысяч специализированных коек» по всей стране, а при необходимости их количество может быть увеличено: «Мы можем гибко управлять коечной сетью, расширять её».

Михаил Мурашко назвал ещё одно важное направление – углубленная диспансеризация населения, для чего по указанию президента России уже выделены необходимые ресурсы.

– В регионах, где позволяет эпидобстановка, такая диспансеризация уже началась. В первую очередь на нее приглашаются пациенты, перенесшие COVID-19, имеющие хронические неинфекционные заболевания, или те, кто вообще не обращался за медицинской помощью в течение последних двух лет, – пояснил он.

Полное интервью опубликовано в спецвыпуске «Комсомольской правды» "Только вместе мы победим!"