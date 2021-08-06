Глава правящей партии Грузии заявил, что страна не планирует восстанавливать дипотношения с Россией

Глава правящей партии Грузии заявил, что страна не планируют восстанавливать дипотношения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Тбилиси не намерены вести переговоры с Москвой о восстановлении дипломатических отношений из-за признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, однако Грузия готова обсуждать углубление взаимодействия в экономических и гуманитарных вопросах. Об этом заявил глава правящей партии республики «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», бывший спикер парламента страны Ираклий Кобахидзе.

Такое заявление грузинский политик сделал в ответ на высказывание заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова, который ранее сказал о том, что Россия готова к восстановлению дипотношений настолько, насколько готова к этому Грузия.

По словам главы «Грузинской мечты», у руководства республики есть очень определённая политика по этому вопросу.

«Есть «красные линии», которые связаны с деоккупацией, которая связана с нашей западной интеграцией ... Учитывая, что есть «красные линии», ни о каких дипломатических отношениях речи быть не может», - заявил экс-спикер.

Кобахидзе также напомнил, что между Грузией и Россией всегда происходили дискуссии по торгово-экономическим и гуманитарным вопросам, и их как раз можно продолжить.

«Это экономический вопрос, сотни тысяч человек, наши граждане живут в Российской Федерации, и, естественно, для них это интересный вопрос», - отметил он.

Напомним, дипломатические отношения между Тбилиси и Москвой были разорваны в 2008 год, когда Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Накануне партия «Альянс патриотов Грузии» попросила российского президента Владимира Путина о помощи в урегулировании отношений с РФ, обратившись к главе государства с открытым письмом.