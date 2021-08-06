Армия Афганистана вернула контроль над столицей провинции Джаузджан

Афганская армия вернула контроль над столицей провинции Джаузджан Фото: REUTERS

Афганские военные вернули контроль над городом Шиберган, где шли бои с боевиками движения "Талибан"*. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

- Город Шиберган, провинциальный центр провинции Джаузджан, был зачищен от террористов "Талибана"* сегодня вечером, — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Также сообщается, что боевики талибов* понесли "тяжелые потери".

В пятницу, 6 августа, в Кабуле неизвестными был убит Глава информационного центра правительства Афганистана Давакхан Минапал.

Ранее "Талибан"* взял на себя ответственность за нападение на дом министра обороны Афганистана в Кабуле генерала Бисмиллы Хана Мохаммади, когда погибли восемь и пострадали 20 человек. Как заявил представитель талибов* Забиулла Муджахед, после нападения на дом главы Минобороны "Талибан"* продолжит атаки на чиновников Афганистана.

*Запрещенная в России террористическая организация