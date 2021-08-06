МЧС: ущерб от паводков в России в 2021 году составил 7,5 млрд рублей

МЧС сообщило, что ущерб от паводков в России в 2021 году составил 7,5 млрд рублей Фото: Алексей ФОКИН

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что ущерб от паводков в России в 2021 году составил 7,5 миллиардов рублей. Об этом он рассказал в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным.

- За отчетный период 2021 года паводком было затронуто более 440 населенных пунктов в 63 регионах. На сегодняшний день в 29 населенных пунктах остаются подтопленными 63 жилых дома, 19 дачных домов, 1 247 приусадебных участков, один низководный мост и 23 участка автомобильных дорог, — сказал Зиничев.

Ранее Евгений Зиничев сообщил, что с начала пожароопасного периода в России пройденная огнем лесных пожаров площадь превысила 6 млн га. Он добавил, что больше всего зданий было разрушено в Челябинской области — 78. Также в Минприроды считают, что затраты на борьбу с лесными пожарами в РФ необходимо увеличить более чем в два раза, до 14 млрд рублей.