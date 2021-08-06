Суд арестовал до 5 октября двух сотрудников ИВС в Истре, откуда сбежали заключенные

Суд арестовал до 5 октября двух сотрудников истринского ИВС, откуда сбежали заключенные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд арестовал до 5 октября двух сотрудников изолятора временного содержания в Истре после побега пяти заключенных. Об этом сообщила представитель СК по Московской области Ольга Врадий.

- По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по Истре, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября, — цитирует ее сообщение ТАСС.

Напомним, в ночь на пятницу, 6 августа, из ИВС в Истре сбежали пятеро заключенных. Сообщалось, что одним из сбежавших оказался Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля» - владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. Как уточняется, совершившие побег смогли выломать лоток для еды в камере заключения, после чего вскрыли замок, сбежав через заднюю дверь.