Военные Афганистана ликвидировали теневого губернатора «Талибана»* Фото: REUTERS

Так называемый теневой губернатор «Талибан»* Абид Мавлави ликвидирован в провинции Нимроз, расположенной на юго-западе Афганистана. Об этом сообщили представители 215-го корпуса армии республики на своей странице в социальной сети в Twitter.

Афганские военные заявили, что за минувшие сутки в Нимрозе и Гильменде они смогли выявить и уничтожить 276 боевиков. При этом, представитель «Талибан»* Кари Юсуф Ахмади в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о гибели «теневого главаря».

Напомним, днем ранее, 6 августа, напротив российского посольства в Кабуле был убит глава информационного центра правительства Афганистана Давакхан Минапал. «Талибан»* взял на себя ответственность за произошедшие.

Незадолго до этого, во вторник, 3 августа, сообщили о подрыве автомобиля в Кабуле, около дома министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади. В момент взрыва главы ведомства не было в доме. Позже талибы* взяли на себя ответственность за произошедшие, и заявили, что «Талибан»* продолжит атаки на чиновников Афганистана.

*Талибан – запрещенная в России радикальная организация