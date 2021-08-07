Посольство США в Кабуле призвало американцев немедленно покинуть Афганистан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское посольство в Кабуле призвало граждан США немедленно покинуть Афганистан, указав на небезопасную обстановку в республике.

«Посольство США призывает американских граждан немедленно покинуть Афганистан, воспользовавшись доступными коммерческими рейсами», - говорится в заявлении американской дипмиссии, где отмечают, что учитывая условия безопасности, а также сокращение штата США, возможности посольства по оказанию помощи американцам будет крайне ограничены даже в Кабуле.

Как подчеркивается, что дипмиссия готова предоставить заем для американских граждан, которые на сегодняшний день не имеют возможности купить себе билеты на коммерческий рейс в США.

Кроме того, посольство советовало американцам зарегистрироваться в программе STEP (Smart Traveler Enrollment Program) для того, чтобы получать обновления о ситуации в сфере безопасности, а также для того, чтобы посольство могло связаться с ними в экстренных случаях.

Напомним, администрация США с 1 мая начала вывод войск из Афганистана и обещала до 11 сентября закончить его в полной координации с союзниками. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров завил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники, по его словам, их миссия провалилась.