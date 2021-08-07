В Лондоне мужчина ранил ножом двух полицейских и прохожего Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не менее двух полицейских и еще один мужчина получили ранения при нападении с ножом в Лондоне. Об этом в субботу, 7 августа, сообщили правоохранительные органы британской столицы на своей странице в Twitter.

Согласно приведенным данным, пострадавших доставили в больницу. Позже полицейских выписали из больницы, а раненного мужчину осмотрели врачи. Жизни пострадавших ничто не угрожает.

Полицейские Лондона сообщили, что подозреваемый задержан на месте преступления, еще двое также задержаны в рамках расследования.

Напомним, днем ранее, 6 августа, мужчина напал с ножом на пассажиров поезда в Токио. Выяснилось, что злоумышленник пытался устроить в вагоне пожар. Изначально сообщалось о двух пострадавших, однако позже стало известно, что в результате атаки пострадали не менее десяти человек: одни получили ножевые ранения, другие – травмы и ушибы в давке, когда пассажиры пытались спастись от убийцы. Расследование продолжается.