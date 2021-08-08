Не менее восьми человек пропали без вести после лесного пожара в Калифорнии Фото: REUTERS

По меньшей мере восемь человек пропали без вести после лесных пожаров, бушующих в американской Калифорнии. Об этом в воскресенье, 8 августа, говорится в сообщении, распространённом офисом шерифа округа Плумас на северо-востоке штата.

- Спасатели в настоящее время ведут поиск минимум восьми человек, чья судьба после пожаров неизвестна. Пятеро из них – жители города Гринвилл, который был почти полностью уничтожен в результате пожара «Дикси», - говорится в сообщении.

Данный пожар стал третьим по площади возгорания за все время наблюдений в Калифорнии. По информации управления лесных ресурсов и противопожарной охраны американского штата, «Дикси» на сегодняшний день полыхает на территории более 180 тысяч га.

Кроме того, на территории Калифорнии зафиксированы еще десять крупных пожаров, с огнем в настоящее время борются около 8,5 тысячи пожарных. Из населенных пунктов прошла эвакуация 16 тысяч местных жителей.

Как сообщал сайт Kp.ru, тяжелая ситуация с природными пожарами в Соединенных Штатах в настоящее время также складывается в штатах Орегон, Монтана и Айдахо.