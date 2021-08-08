IT-эксперт: россияне выбирают кнопочные телефоны ради безопасности Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чем умнее телефон, тем легче с его помощью взломать персональные данные пользователя. Жители России выбирают обычные кнопочные телефоны ради обеспечения своей информационной безопасности. Об этом в воскресенье, 8 августа, рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

- Россияне логично идут в сторону снижения технологичности устройств. Они повышают собственную информационную безопасность, когда выбирают менее функциональные, порой даже нефункциональные мобильные устройства, - объяснил IT-эксперт в интервью агентству «Прайм».

По словам Арсения Щельцина, с кнопочного телефона невозможно украсть данные о местоположении, а также фотографии и сведения о звонках. Кроме того, устаревшие с технологической точки зрения телефоны не будут собирать информацию для показа рекламы, что тоже уменьшает риски различных утечек данных.

Специалист отметил, что в настоящее время на российском рынке есть множество дешевых и удобных аппаратов с надежной батареей.

Как ранее писал сайт Kp.ru, компания Apple планирует создать систему слежения за фотографиями на смартфонах пользователей iPhone, чтобы искать на устройствах запрещённые снимки.