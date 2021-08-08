Литовские пограничники сообщили о выстрелах на территории Белоруссии вблизи границы

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны свыше четырех тысяч нелегальных мигрантов Фото: REUTERS

Литовские пограничники заявили о выстрелах на территории Белоруссии в районе границы. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщает национальное радио LRT.

- Днем с сопредельной стороны пограничники Литвы слышали звуки выстрелов. Когда стемнело в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты. Пограничникам не пришлось применять служебное оружие или специальные средства, - говорится в сообщении.

Сейчас на территории Белоруссии, по информации литовской погранслужбы, находятся до тысячи нелегальных мигрантов из Ирака. С начала августа текущего года Литва стала применять жесткие меры по противодействию нелегальной миграции. Только на минувшие неделе литовские пограничники не допустили проникновения на территорию страны около 700 нелегальных мигрантов, которые вернулись обратно в Белоруссию. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны свыше четырех тысяч нелегальных мигрантов.

Накануне белорусский президент Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть границу республики, чтобы «никто не мог ступить на территорию Белоруссии с сопредельной стороны». Глава государства подчеркнул, что жители его страны должны чувствовать себя спокойно и быть уверенными, что их защитят.