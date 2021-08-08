Талибы* захватили столицу провинции Тахар

"Талибан"* захватили столицу провинции Тахар Фото: REUTERS

Боевики радикального движения "Талибан"* установили контроль над административным центром афганской провинции Тахар, граничащей с Таджикистаном.

По словам представителя движения Забиуллы Муджахеда, все жизненно важные объекты в городе Талукан находятся под охраной талибов*.

Ранее отряды сил специального назначения Афганистана приступили к операции по очистке города Кундуз от боевиков радикального движения "Талибан"*. Об этом сообщило Минобороны страны. Как передает ведомство, спецназ очистил от талибов* одну из главных площадей города и прилегающие к ней кварталы. Кроме того, был восстановлен контроль над офисом национального радио и телевидения.

До этого бомбардировщики B-52 Stratofortress Соединенных Штатов Америки нанесли авиаудары по позициям боевиков движения "Талибан"* в афганской провинции Джаузджан. Талибы* понесли тяжелые потери.

*Запрещенная в России террористическая организация