Талибы* захватили столицу провинции Тахар

"Талибан"* захватили столицу провинции Тахар
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Боевики радикального движения "Талибан"* установили контроль над административным центром афганской провинции Тахар, граничащей с Таджикистаном.
По словам представителя движения Забиуллы Муджахеда, все жизненно важные объекты в городе Талукан находятся под охраной талибов*.
Ранее отряды сил специального назначения Афганистана приступили к операции по очистке города Кундуз от боевиков радикального движения "Талибан"*. Об этом сообщило Минобороны страны. Как передает ведомство, спецназ очистил от талибов* одну из главных площадей города и прилегающие к ней кварталы. Кроме того, был восстановлен контроль над офисом национального радио и телевидения.
До этого бомбардировщики B-52 Stratofortress Соединенных Штатов Америки нанесли авиаудары по позициям боевиков движения "Талибан"* в афганской провинции Джаузджан. Талибы* понесли тяжелые потери.
*Запрещенная в России террористическая организация