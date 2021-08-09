Крупнейшая фракция Европарламента призвала ЕС готовить революцию в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Консервативная Европейская народная партия (ЕНП), которая является крупнейший фракцией в Европарламента, распространила заявление с призывом к Европейскому союза о подготовке революции в Белоруссии, высказав также мнение, что «белорусский режим падет».

«Режим падет, и победа народа неизбежна - это только вопрос времени. ЕС должен готовить победу демократической революции в Белоруссии», - говорится в сообщении главы фракции Манфреда Вебера, распространенном в понедельник, 9 августа, в Брюсселе.

Напомним, накануне, 6 августа, премьеры стран Балтии сообщили о разработке новых санкций Европейского союза в отношении Минска. Незадолго до этого президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что страны Евросоюза должны дать отпор миграционной атаке Белоруссии, которая, по его словам, направляет через свою территорию трафик нелегалов. Как он отметил, ЕС должен задействовать все свои дипломатические инструменты, а также укрепить границу Литвы и Евросоюза с Белоруссией.