Лукашенко: Польша и Литва "заказали" Протасевича

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Польша и Литва «заказали» Протасевича, а белорусские власти вынуждены его защищать. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, указав на то, что Минск не рад нахождению Протасевича в республике.

«Я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Почему? Потому что они его "заказали"», - сказал белорусский лидер в понедельник, 9 августа, в «Большом разговоре с президентом», в котором принимают участие около трехсот представителей белорусской общественности, а также экспертного сообщества и журналистов.

Лукашенко также указал на то, что в связи с этим сегодня приходится защищать блогера, поскольку если с ним что-то случится, то придется отвечать белорусским властям, так как Протасевич находится на территории Белоруссии.

«Убивал бы Лукашенко Протасевича, не убивал - он здесь, я несу за него ответственность. Я честно говорю, что уже не рад, что этот Протасевич здесь оказался», - заявил глава республики.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair с Протасевичем на борту экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. При проверке документов основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta задержали. Против Протасевича возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков.

В конце июня блогер обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием и, по сообщению СК республики, дает последовательные признательные показания.