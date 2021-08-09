Британия вводит новые санкции против Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания накладывает ограничения белорусских на калий и нефтепродуктов, а также вводит санкции в отношении товаров и технологий двойного назначения. Об этом сообщает правительство королевства.

Кроме того, новые санкции Лондона направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний в Великобритании, а также на запрет осуществления техпомощь авиапарку Белоруссии на территории Соединенного Королевства.

Уточняется, что дополнительные санкции следуют за введенными Лондоном 21 июня в координации с США, Канадой и Евросоюзом ограничениями в отношении семи физических и одного юридического лица из Белоруссии в ответ на задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги.

Напомним, накануне. 6 августа, премьеры стран Балтии заявили о разработке новых санкций Европейского союза в отношении Минска. Позже появилось сообщение, что администрация президента США Джо Байдена может объявить о новых санкциях в отношении Белоруссии уже в понедельник, 9 августа.