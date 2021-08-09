МИД: Россия представила в суд ООН ответный меморандум на иск Украины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская сторона представила в Международный суд ООН ответный меморандум по делу «Украина против России», которое украинская сторона инициировала в 2017 году. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

В рамках данного процесса Украина обвиняет Россию в «нарушении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации».

- В ответном меморандуме Москва представила фактологические и правовые доказательства несостоятельности тезисов Киева по данному делу. Российская сторона настаивает, чтобы суд отклонил требования истца. В скором времени суд ООН в Гааге определится с графиком процесса. Сторонам должны предоставить возможность дополнительного обмена документами, после чего будут установлены сроки проведения устных слушаний, - сообщили в МИД.

Напомним, в 2017 году Киев обвинил Москву в «нарушении» Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Россия в ответ сообщила, что украинский иск не подпадает под юрисдикцию суда. Украина по данному делу не выполнила обязательные процессуальные условия, которые нужно соблюсти до обращения в Международный суд.

Россия считает, что украинская позиция может нанести ущерб конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев при этом не предоставил заслуживающего доверия ответа на ключевые возражения.