Канада ввела новые санкции против Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канада ввела новые санкции в отношении Белоруссии в ответ «на продолжающиеся грубые и систематические нарушения прав человека», сообщает Министерство иностранных дел и международной торговли североамериканской страны.

Рестрикции направлены против «ключевых секторов белорусской экономики», чтобы «свести к минимуму доступ белорусских государственных компаний к международным финансам». В частности, наложены ограничения на переводные ценные бумаги и инструменты финансового рынка, долговое финансирование, страхование и перестрахование, нефтепродукты и калийные удобрения, говорится на сайте канадского МИД.

В сообщении отмечается, что санкции приняты «в знак солидарности с международными партнерами» в «первую годовщину фальсифицированных президентских выборов в Белоруссии».

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 9 августа, санкции в отношении Белорусии ввела Великобритания.

Ранее премьеры прибалтийских стран заявили о разработке новых санкций Европейского союза в отношении Минска.