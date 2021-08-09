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В мире9 августа 2021 17:44

Канада ввела новые санкции против Белоруссии

Ограничения наложены на ключевые секторы белорусской экономики
Абдулла ШАКИРОВ
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Канада ввела новые санкции против Белоруссии

Канада ввела новые санкции против Белоруссии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канада ввела новые санкции в отношении Белоруссии в ответ «на продолжающиеся грубые и систематические нарушения прав человека», сообщает Министерство иностранных дел и международной торговли североамериканской страны.

Рестрикции направлены против «ключевых секторов белорусской экономики», чтобы «свести к минимуму доступ белорусских государственных компаний к международным финансам». В частности, наложены ограничения на переводные ценные бумаги и инструменты финансового рынка, долговое финансирование, страхование и перестрахование, нефтепродукты и калийные удобрения, говорится на сайте канадского МИД.

В сообщении отмечается, что санкции приняты «в знак солидарности с международными партнерами» в «первую годовщину фальсифицированных президентских выборов в Белоруссии».

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 9 августа, санкции в отношении Белорусии ввела Великобритания.

Ранее премьеры прибалтийских стран заявили о разработке новых санкций Европейского союза в отношении Минска.