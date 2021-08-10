Министр обороны Британии сообщил о попытках сохранить войска НАТО в Афганистане Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лондон совместно со своими союзниками по НАТО хотел создать коалицию в Афганистане после вывода американских войск, однако это не увенчалось успехом. Об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Я пытался поговорить со странами НАТО, но почти все они не проявили заинтересованности. Мы попробовали привлечь несколько стран-единомышленников. Некоторые из них говорили, что им это нравится, но их парламентам – нет», - приводит Daily Mail слова главы военного ведомства Британии.

Как уточнил британский министр, союзники по Североатлантическому альянсу не захотели присутствовать в Афганистане без участия Соединенных Штатов. Уоллес отметил, что власти Великобритании опечалены «напрасно пролитой кровью», а также окончанием миссии в Афганистане.

В свою очередь глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила против отправки немецких военных в Афганистан, указав на то, что ввод войск повлечёт за собой длительную и тяжёлую кампанию.

Уоллес и Крамп-Карренбауэр полагают, что соглашение США с талибами о выводе войск неудачное. Немецкий министр назвала его «началом конца», а ее британский коллега заявил, что сделка была гнилой.

Напомним, администрация США с 1 мая начала вывод своих войск из Афганистана и обещала до 11 сентября завершить его в полной координации с союзниками. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров завил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники, по его словам, их миссия провалилась.