Киев призвал разместить на Украине подразделения ПВО США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина предложила Соединенным Штатам развернуть на своей территории подразделения систем противовоздушной обороны.

Вопросы военного сотрудничества министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников обсудил с главой с американского фонда «Джеймстаун» Гленом Говардом в ходе визита в США. Вице-премьер отметил, что украинское законодательство позволяет разместить американские ПВО на Украине, сообщается на сайте его ведомства.

«Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь, за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений», – заявил Резников.

Как сообщил вице-премьер, украинские власти обеспокоены «действиями России, направленными на развертывание ядерного оружия в Крыму». Киев считает, что именно с опорой на полуостров Москва «осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и Африке», а также влияет на Балканский полуостров. Кроме того, Резников призвал ужесточить санкции против «Северного потока – 2», поскольку РФ планирует осуществить «эскалацию стран Балтии» и поставить Европу в «тотальную зависимость».

Как писал сайт kp.ru, Украина входит в первую пятерку стран по объемам помощи, оказываемой Соединенными Штатами.

В июле 2020 в Сенате США предложили выделять Киеву ежегодно 300 миллионов долларов на военные нужды. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он поддерживает идею военной помощи Украине и поставки Киеву летального оружия.