Шойгу: Уровень доверия к российской армии в обществе достигает 86%

Шойгу заявил о высоком уровне доверия к российской армии в обществе Фото: Министерство обороны России

Уровень доверия к российской армии в обществе достигает 86%, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на молодежном форуме «Территория смыслов».

«Сегодня это от 79% до 86% – это самый доверяемый институт в нашей стране», – сказал глава российского Минобороны.

Шойгу отметил, что еще 10-12 лет назад уровень доверия к Вооруженным силам РФ был не более 29%, при этом россияне считали, что армия «в состоянии защитить страну». Поднять значимость военных в обществе удалось благодаря масштабной программе перевооружения, подчеркнул он. Министр добавил, что сейчас российская армия является мировым лидером по уровню современного вооружения.

Ранее Шойгу заявил, что армия России за полгода обновила свое вооружение и технику на 200 единиц.

Как писал сайт kp.ru, в августе 2021 глава Минобороны рассказал о возросшей популярности военных профессий в России.