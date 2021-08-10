Фониатр: После перенесенной болезни у МакSим может серьезно измениться голос Фото: Артем КИЛЬКИН

Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог, фониатр Эмиль Аветисян допустила, что у певицы МакSим могут начаться проблемы с голосом после перенесенного лечения от коронавируса.

Врачи уже отключили артистку от аппарата ИВЛ и перевели из реанимации в обычную палату, но запретили ей петь и летать на самолете. Помощница певицы полагает, что через неделю-полторы артистка отправится на лечение домой.

Ей предстоит длительная реабилитация, в том числе и восстановление голоса, так как любое респираторное заболевание - это повышенная нагрузка на дыхательную систему человека.

Для профессиональных артистов эти болезни могут быть настоящей трагедией, которая приводит к потере голоса и даже нетрудоспособности. В случае с певицей MaкSим, имела место пневмония с 40% поражением легочной ткани, что несомненно отрицательно влияет на правильную организацию певческого дыхания.

Кислородная трубка аппарата ИВЛ при длительном воздействии так же приводит к травмированию мягких тканей горла. Если вовремя не заметить проблему, то могут образоваться рубцы, что повлечет проблему не только с вокальным, но и с речевым голосом.

Артистка пробыла на аппарате ИВЛ несколько недель, но у профессионалов голоса компенсаторные способности голосового аппарата и дыхательной системы выше, чем у других людей.

Многое будет зависеть от правильной реабилитации. Теперь ей противопоказаны любые стрессы, в том числе авиаперелеты, так как в воздухе меняется давление.

- Даже после полной реабилитации голос может измениться. Даже если голосовые складки будут в хорошем состоянии, то не будет хватать «дыхалки», выражаясь бытовым языком, - отметила фониатр в беседе с сайтом mk.ru.

В свою очередь музыкальный критик Алексей Остудин полагает, что голос – это не главный козырь в карьере певицы.

- Главное преимущество МакSим, как раз в том, что она автор собственных песен. Это меняет правила игры, потому что она обладательница прав. МакSим всегда была достаточно самостоятельной фигурой, потому она сама себе писала, - заключил музыкальный эксперт.