"Меня вытащили с того света": певица МакSим вышла на связь с поклонниками из реанимации

38-летняя артистка пока слабенькая, но не устает благодарить врачей и Бога за жизнь Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица МакSим спустя два месяца после болезни вышла на связь. 38-летняя артистка обратилась к поклонникам из реанимации. Она поблагодарила всех неравнодушных и трогательно высказалась о врачах, которые в прямом смысле вытащили вокалистку с того света.

"Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит. Хочу поблагодарить врачей и весь персонал больницы №52. Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня. Марьяна Анатольевна, Елена Николаевна, Денис Петрович и Зинаида Юрьевна - спасибо вам большое! Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света", - написала певица МакSим.

Она сообщила, что в ближайшее время ее переведут из реанимации в обычную палату. "И я наконец-то могу поблагодарить всех вас лично. Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала - два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца", - отметила артистка.

По ее словам, сейчас она пока еще слабенькая. "Когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью", - добавила она.

Врачи запретили звезде перелеты и выступления. "Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу", - резюмировала знаменитость.

Ранее помощница певицы сообщила, что артистка идет на поправку. Она назвала исцеление звезды чудом. "Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами. Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление", - написала в блоге Маргарита Соколова.

Она отметила, что МакSим самостоятельно ест и общается. "Слава Богу!", - добавила Маргарита.